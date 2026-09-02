الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات حكومية ألمانية بمليارات اليورو لمحطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي

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وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على برنامج مساعدات حكومية ألمانية تصل قيمته إلى 2ر35 مليار يورو (7ر40 مليار دولار)، لدعم بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي.

وتعتزم برلين بناء عدة محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، بقدرة إجمالية تصل إلى 11 جيجاواط، خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن الدعم المالي المطلوب يحتاج إلى موافقة بروكسل.

وتخضع المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لقواعد صارمة لمنع الإضرار بالمنافسة وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات في الدول الأعضاء ذات الاقتصادات القوية، مثل ألمانيا، وتلك الأقل رخاء.

وقالت المفوضية في بيان إن الإجراء الألماني ضروري لضمان أمن إمدادات الطاقة، وإن مستوى التمويل مناسب.

وسوف تعمل المحطات الجديدة في البداية بالغاز الطبيعي، وهي عملية تُنتج غازات الاحتباس الحراري، ولكنها سوف تتحول إلى استخدام الهيدروجين الصديق للبيئة بحلول عام 2045.



