مجلس الأمن الوطني العراقي: تسخير جميع الجهود لتلبية المطالبات المشروعة للمتظاهرين

أكد مجلس الأمن الوطني في العراق، تسخير الجهود الحكومية لتلبية المطالبات المشروعة للمتظاهرين في البلاد، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.

وشدد مجلس الأمن الوطني العراقي، على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، في ظل المظاهرات.

وتجددت صباح الأربعاء، المظاهرات في شمال العاصمة العراقية بغداد؛ اعتراضًا على أداء حكومة عادل عبد المهدي، وخاصة في ملفات توفير فرص العمل وتحسين الخدمات.

وشهدت العاصمة العراقية وعدد من المحافظات الجنوبية، أمس الثلاثاء، مظاهرات حاشدة، أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، وإصابة أكثر من 250 متظاهرًا