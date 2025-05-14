الخارجية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات في ليبيا وأوضاع المصريين

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات في ليبيا، خاصة أوضاع المصريين الموجودين هناك.

وقالت بيان للوزارة، إن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في ليبيا الشقيقة والتوترات المتصاعدة خلال الأيام الأخيرة، وتستمر اللجنة في انعقاد دائم لمتابعة التطورات الراهنة.

وشكّلت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج غرفة عمليات لمتابعة المستجدات على الأرض والتنسيق مع السفارة المصرية في طرابلس على مدار ٢٤ ساعة لتلقي استفسارات وطلبات المواطنين المصريين في ليبيا، وذلك عبر أرقام الهاتف التالية:

(٠٠٢١٨٩١٤٩٧٩٨٥٠) - (٠٠٢١٨٩١٤٩٧٩٨٥٥) - (٠٠٢١١٠٦٦٦٦٦٠٦٦).

وتنسق اللجنة مع كافة أجهزة الدولة المعنية للتعامل مع الموقف، وأهابت بالمواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في ليبيا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بمنازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترًا لحين استقرار الأوضاع، وفق البيان.