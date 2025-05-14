أبو عبيدة يبارك عملية إطلاق النار غربي سلفيت: نفذها أشاوس الضفة

بارك أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، على عملية إطلاق النار التي وقعت قرب بلدة بروقين غرب سلفيت.

وقال في تغريدة عبر منصة تليجرام، مساء الأربعاء، إن العملية نفذها من وصفهم بـ«أشاوس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

ودعا أبو عبيدة، الشعب الفلسطيني للانتفاض في وجه الاحتلال دفاعا عن أقصاهم، ومجابهةً للعدوان على الضفة ومخيماتها، ونصرةً لأهلهم في غزة.

وكان الإسعاف الإسرائيلي قد أعلن إصابة إسرائيلية بجراح خطيرة في إطلاق نار قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، فيما قال جيش الاحتلال إنه يحقق في تفاصيل العملية.

في حين أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، بأنّ إطلاق النار استهدف سيارة إسرائيلية قرب المستوطنة، ما أدى إلى وقوع إصابتين، إحداهما خطيرة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات إلى المنطقة لتمشيطها بحثا عن منفذي العملية.