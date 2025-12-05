سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تترقب مصر والمنتخبات العربية، مساء اليوم الجمعة، مراسم قرعة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم عند السابعة مساءً بتوقيت القاهرة صوب مركز "جون كينيدي للفنون" في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سيُسحب الستار عن المجموعات المنتظرة للعرس العالمي الأكبر.

ستة منتخبات عربية في النهائيات.. وفرصة لثمانية

وضمنت منتخبات مصر وقطر والسعودية والأردن والمغرب وتونس والجزائر مقاعدها في المونديال، بينما ينتظر منتخب العراق خوض الملحق العالمي في مارس المقبل، على أمل رفع عدد المنتخبات العربية إلى ثمانية.

وكان أكبر تمثيل عربي في كأس العالم قد سُجّل في نسختي 2018 و2022 بمشاركة أربعة منتخبات في كل منهما.

ست بطاقات ما زالت في الانتظار

ورغم اقتراب موعد القرعة، لا تزال ست بطاقات مؤجلة لحسمها عبر الملحقين العالمي والأوروبي، اللذين ستُقام منافساتهما في مارس 2026.

موعد القرعة ومكان إقامتها

تُسحب القرعة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 في مركز جون كينيدي للفنون بواشنطن، وذلك في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر.

إجراءات القرعة

وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تم وضع المنتخبات الثلاثة المستضيفة (الولايات المتحدة – كندا – المكسيك) في الوعاء الأول.

أما بقية المنتخبات الـ39 المتأهلة، فتم توزيعها على أربعة أوعية بناءً على تصنيف 19 نوفمبر 2025.

كما يضم الوعاء الرابع المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي، إضافة إلى منتخبين من الملحق العالمي.

توزيع المنتخبات على الأوعية

الوعاء الأول

كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا

الوعاء الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا

الوعاء الثالث

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا

الوعاء الرابع

الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – المنتخبات الأربعة من الملحق الأوروبي – المنتخبان من الملحق العالمي

آلية السحب ووضع المنتخبات المستضيفة

سيتم تمييز كرات المنتخبات المستضيفة بألوان خاصة، بحيث تُسحب:

المكسيك لقيادة المجموعة الأولى

كندا للمجموعة الثانية

الولايات المتحدة للمجموعة الرابعة

وذلك وفق جدول المباريات الذي أُقر عام 2024.

أما بقية منتخبات الوعاء الأول فستتوزع على رؤوس المجموعات المتبقية.

قيود تنظيمية لضمان توازن البطولة

يفرض "فيفا" عدة قواعد لضمان التوازن، أبرزها:

فصل المنتخبات الأعلى تصنيفًا، مثل إسبانيا والأرجنتين، في مسارين مختلفين.

عدم جمع فرنسا وإنجلترا في مسار واحد لضمان عدم التقائهما قبل نصف النهائي في حال تصدرهما مجموعتيهما.

تحديد موقع كل منتخب داخل مجموعته (A2، A3، A4...) وفق نمط محدد مسبقًا.

قاعدة عدم تكرار الاتحادات القارية

تحظر لوائح "فيفا" وجود أكثر من منتخب من نفس القارة في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا التي تمتلك 16 منتخبًا، ويجب وجود منتخب أوروبي واحد على الأقل واثنين بحد أقصى في كل مجموعة.

وينطبق القيد ذاته على المنتخبات المتأهلة عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.