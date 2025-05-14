باكستان: وافقنا على وقف إطلاق النار حرصا على تحقيق السلام في المنطقة

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم أنطونيو جوتيريش، اليوم، لتبادل وجهات النظر حول الوضع في جنوب آسيا.

وهذه هي المكالمة الهاتفية الثالثة بين الجانبين خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني، في بيان صادر عن مكتبه، عن تقديره العميق لقيادة الأمين العام للأمم المتحدة وجهوده الدبلوماسية لتهدئة الوضع المتوتر في جنوب آسيا، لاسيما في أعقاب التوتر مؤخرا مع الهند.

وأكد أن استمرار مشاركة الأمين العام ودبلوماسيته الوقائية يُظهران التزامه الراسخ بحماية مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز السلام في جنوب آسيا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن باكستان وافقت على تفاهم وقف إطلاق النار حرصًا على تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد عزم باكستان الراسخ على تعزيز السلام في جنوب آسيا، مع الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.

وفي 10 مايو، أعلنت كل من الهند وباكستان عن التوصل إلى تفاهم لوقف جميع الأعمال العسكرية، بما يشمل إطلاق النار والضربات الجوية والبحرية، بعد تصعيد محدود استمر أيامًا.

وبدأ التوتر في 22 أبريل الماضي عندما شهد الشطر الهندي من كشمير هجوما نفذه مسلحون قتلوا خلاله 26 شخصا في موقع سياحي، واتهمت الهند جماعة "عسكر طيبة" بتنفيذ الهجوم، لكن إسلام آباد نفت أي علاقة لها به ودعت إلى تحقيق مستقل.