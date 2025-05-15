متحدث الخارجية الأمريكية: نهاية حرب غزة إحدى أولويات إدارة ترامب

قال مايكل ميتشل المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ الجولة الخليجية للرئيس الأمريكي تؤكد أهمية المنطقة لدى الولايات المتحدة.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «مساء dmc » الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأربعاء، أن الجولة (التي شملت السعودية وقطر ويتبقى منها الإمارات) تؤكد متانة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.

وأوضح أن بلاده ملتزمة بالعمل على تحقيق الأمن المشترك والازدهار، لا سيما أنه قبل المضي قدما في تحقيق النمو الاقتصادي فمن الواجب تجاوز مرحلة الحروب والنزاعات والتهديدات التي أرجع مصدرها إلى إيران واتجاهات أخرى (لم يحددها).

وشدد على أن نهاية الحرب في غزة تمثل إحدى أولويات إدارة ترامب، موضحًا أنه جرى الإعلان عن ذلك منذ اليوم الأول لتولي منصب الرئاسة الأمريكية.

لكنه نوه بأن الولايات المتحدة ليست الطرف الوحيد في هذه المعادلة، موضحًا أن بلاده تبذل جهودًا كبيرة ومستمرة لتحقيق هذا الهدف.

وأفاد بأن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أدّى إلى تبخُّر كل التقدم الذي أحزر على سبيل العمل على إنهاء الحرب في غزة.

وأكد أن بلاده تحث كل الأطراف على استئناف اتفاق وقف إطلاق النار باعتبار ذلك أسرع طريق نحو تهدئة الأمور وتحسين الأوضاع المعيشية المتفاقمة في غزة.