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متحدث النواب: آمال المصريين وطموحاتهم متعلقة بالرئيس السيسي

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 9:32 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 9:32 ص

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية، إن المسؤول الأول عن شؤون الدولة هو الرئيس بالنسبة للمصريين.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء أمس الثلاثاء: "المصريون لو سألتهم مين وزير كذا، هيقولك معرفش، لأن بالنسبة لهم الرئيس هو المسؤول عن الدولة"، معقبًا أن آمال وطموحات المصريين دائمًا ما تكون معلقة بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إلى أن بعض تصريحات الوزراء يغيب عنها السياسة، معقبًا: "تلاقيه مثلًا يطلع لك تصريح كذا، أو يعمل تحية العلم في المستشفيات، وحاجات تغيب عنها الحنكة السياسية".

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