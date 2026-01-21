 الأمين العام للناتو يشيد بترامب في منتدى دافوس - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 4:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

الأمين العام للناتو يشيد بترامب في منتدى دافوس

دافوس - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 3:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 3:40 م

أشاد مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الأربعاء.

وقال روته خلال مناقشة، "أعتقد أننا يمكننا أن نسعد بوجوده هنا، لأنه أجبرنا في أوروبا على التحرك ومواجهة التداعيات التي تقتضي بأن نهتم بصورة أكبر بدفاعاتنا".

وأضاف أن القرار الذي تم اتخاذه في يونيو الماضي بزيادة الانفاق الدفاعي إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى 1.5% للمجالات الأخرى المتعلقة بالدفاع والأمن كان مهما بهذا الشأن.

وأوضح، "أنا مقتنع تماما أنه بدون دونالد ترامب لم نكن لنتخذ هذه القرارات".

ومن المقرر أن يلقي ترامب بنفسه خطابا في دافوس مساء اليوم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك