ملك الأردن يطالب بتوحيد الجهود لوقف تصعيد إسرائيل بالضفة والقدس

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، أهمية توحيد الجهود العربية لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وضمنها مدينة القدس.

جاء ذلك خلال استقباله الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتينة بين الأردن وتونس وشعبيهما، وسبل تعزيز التعاون، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ونقل النفطي إلى الملك عبد الله الثاني رسالة من الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد فيها حرص بلاده على توطيد الشراكة مع الأردن في مختلف المجالات.

وتم التطرق إلى آخر التطورات إقليميا ودوليا، إذ جدد ملك الأردن التأكيد على ضرورة الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة التونسية لدى المملكة مفيدة الزريبي.