ليون وزينيت يسقطان لايبزج وبنفيكا بالمجموعة السابعة لدوري الأبطال

حقق فريقا ليون الفرنسي وزينيت الروسي انتصارهما الأول في المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واقتنص ليون فوزا ثمينا 2 / صفر من مضيفه لايبزج الألماني، فيما حقق زينيت فوزا كبيرا 3 / 1 على ضيفه بنفيكا البرتغالي اليوم الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة.

وتصدر زينيت ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه ليون، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما تراجع لايبزج للمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وبقي بنفيكا، الفائز باللقب عامي 1961 و1962 في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في أول مباراتين بالمجموعة.

وعلى ملعب (ريد بول) بألمانيا، افتتح ممفيس ديباي التسجيل لليون في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميله مارتن تيرييه الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وفي روسيا، تقدم أرتيم دزوبا لمصلحة زينيت في الدقيقة 22، فيما أحرز روبن دياز لاعب بنفيكا الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70، ثم سجل سردار أزمون الهدف الثالث للفريق الروسي في الدقيقة 78، وسجل راؤول دي توماس هدف الفريق البرتغالي الوحيد في الدقيقة 85.