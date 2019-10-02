شوبير معلقا علي مساندة تركي آل الشيخ للخطيب: «أخلاق فرسان»

علق أحمد شوبير قائد وحارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، علي تصريحات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المسانده لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد هجوم رئيس نادي الزمالك عليه.

علق أحمد شوبير قائد وحارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، علي تصريحات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المسانده لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد هجوم رئيس نادي الزمالك عليه.

علق أحمد شوبير قائد وحارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، علي تصريحات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المسانده لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد هجوم رئيس نادي الزمالك عليه.