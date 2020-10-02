كندا تعلن عن تمويل لتعزيز إصلاحات قطاع الأمن في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين اليوم الخميس، التزام بلاده بتقديم أكثر من 4.3 مليون دولار لتعزيز إصلاحات الدفاع وقطاع الأمن الأوسع في أوكرانيا كجزء من دعم الحكومة الكندية الكاملة للبلاد.

وتكمل المساهمة في عملية "يونيفير" وهي مهمة التدريب العسكري وبناء القدرات الكندية في أوكرانيا ، وسيتم تنفيذها بالشراكة مع المركز البرلماني الدولي.

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية أن مساهمة كندا في المركز البرلماني الدولي تعزز قدرات اللجان البرلمانية الأوكرانية على مراجعة وإصدار التشريعات اللازمة لإصلاح قطاع الأمن.

وقال الوزير الكندي: "تظل كندا شريكا ثابتا لأوكرانيا في سيادتها وسلامتها الإقليمية. لا نزال ملتزمين بالعمل معا من أجل بناء المستقبل الذي يستحقه شعب أوكرانيا."