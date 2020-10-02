 أبو ريدة يدعم تعاقد الأهلي مع موسيماني: خطوة كبيرة لإفريقيا - بوابة الشروق
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أبو ريدة يدعم تعاقد الأهلي مع موسيماني: خطوة كبيرة لإفريقيا

محمد جلال
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 11:17 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 11:21 م

حرص هاني أبو ريدة، المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، على الاحتفال بالمدير الفني الجديد للأهلي بيتسو موسيماني، الذي انضم لجهاز الأهلي لمدة موسمين خلفا للسويسري ريني فايلر.

وأكد أبو ريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يدعم موسيماني لأنه سيتولى تدريب افضل أندية قارة إفريقيا وهو النادي الأهلي مشيرا إلى أنه يؤيد فكرة تعاقد الأندية مع المدربين الأفارقة لأنهم ذو خبرة جيدة.

وطالب أبو ريدة بتطبيق هذه الفكرة في جميع الأندية داخل إفريقيا وهي منح الفرصة للمدربين لأننا نملك الكفاءة والخبرة.

وتولى موسيماني اليوم الجمعة التدريب الاول لفريق الأهلي في وجود محمود الخطيب رئيس النادي.

 


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