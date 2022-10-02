 المستشار الألماني يتعافى من الإصابة بكورونا وينهي فترة عزله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار الألماني يتعافى من الإصابة بكورونا وينهي فترة عزله

(د ب أ)
نشر في: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 9:56 م | آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 9:56 م

تعافى المستشار الألماني أولاف شولتس من إصابته بعدوى كورونا وأنهى فترة عزله، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأحد.

وقال المتحدث إن المستشار أجرى اختبارا أكد شفاءه من العدوى وأنه شرع على الفور مرة أخرى في أخذ مواعيد.

تأتي هذه التصريحات تأكيدا لمعلومات وردت إلى القناة الأولى بالتلفزيون الألماني.

كان شولتس أجرى اختبارا يوم الاثنين الماضي أثبت إصابته بعدوى كورونا صاحبها أعراض خفيفة للبرد، وفي أعقاب ذلك دخل شولتس في عزل في شقته الرسمية في ديوان المستشارية.

وكان شولتس أعلن أنه سيتناول عقار باكسلوفيد بناء على نصيحة طبية، وقال إن هذا العقار يمكن أن يساعد في الحد من انتشار الفيروس في الجسم.

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