البر الرئيسي الصيني يسجل 116 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 116 إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19.
وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم تحديد 432 إصابة محلية جديدة بدون أعراض.
وغادر 143 مصابا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس السبت، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 242 ألفا و629 شخصا.
ولم يتم تسجيل وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي أمس السبت ليستقر إجمالي الوفيات عند 5226 شخصا.