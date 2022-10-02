البر الرئيسي الصيني يسجل 116 إصابة جديدة بكوفيد-19

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 116 إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم تحديد 432 إصابة محلية جديدة بدون أعراض.

وغادر 143 مصابا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس السبت، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 242 ألفا و629 شخصا.

ولم يتم تسجيل وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي أمس السبت ليستقر إجمالي الوفيات عند 5226 شخصا.