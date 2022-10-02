إندونيسيا ترفض الاعتراف بضم روسيا للمناطق الأوكرانية الأربعة

أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الأحد، رفضها للاستفتاءات التي أجرتها روسيا في 4 مناطق أوكرانية، وبالتالي رفض ضم تلك المناطق إلى الأراضي الروسية.



وذكرت الخارجية الإندونيسية دون ذكر روسيا بشكل صريح -بحسب ما نقلته صحيفة "جاكرتا جلوب" المحلية- أن "مثل هذه الاستفتاءات من شأنها تعقيد الجهود السلمية لحل النزاع وإنهاء الحرب، التي ستسبب فقط المزيد من المعاناة للجميع"، مشددة على موقفها بأن الاستفتاءات أحادية الجانب "تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية".



وأضافت الوزارة أن "كل الدول يجب أن تحترم سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى.. هذه هي المبادئ الرئيسية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة أن "إندونيسيا تحترم وتلتزم بتلك المبادئ، والتي تنطبق أيضا على حالة الاستفتاءات (التي جرت) في 4 مناطق أوكرانية".



وتأتي تصريحات وزارة الخارجية الإندونيسية بعد يومين من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم في موسكو على أوامر رئاسية لضم 4 مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا، وهي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، إلى الأراضي الروسية.



وجاء ضم المناطق الأوكرانية الأربعة إلى روسيا بعد عقد موسكو استفتاءات على مدار 5 أيام كانت نتيجتها، بحسب الحكومة الروسية، لصالح ضم تلك المناطق إلى روسيا بأغلبية واسعة، في نقطة تحول كبيرة في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ نحو 8 شهور.