أبو الغيط يحذر من تداعيات عدم تمديد الهدنة في اليمن

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن التي ينتهي موعدها، اليوم الأحد، مؤكدا على أن الوضع الانساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء.

ودعا الأمين العام الطرف الحوثي إلى اعلاء مصلحة اليمن والانخراط بايجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن بهدف تخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة في أمان والتنقل بحرية فوق أرضه.

ورحب أبو الغيط بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن، كما رحب ببيان الحكومة اليمنية الشرعية بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الايجابي مع مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية.

وشدد أبو الغيط على أهمية تعزيز الهدنة الإنسانية في اليمن لفترة أطول وبما يشمل عددا أكبر من القضايا، مذكرا بأن الهدنة السابقة ورغم الخروقات الحوثية المتكررة، سمحت للشعب اليمني بالتقاط أنفاسه، وساهمت في انخفاض العنف. وسهلت على المجتمع الدولي تقديم المساعدات.