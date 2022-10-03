 والد الإيرانية الراحلة مهسا أميني يؤكد منعه من الحصول على سجلات وفاتها - بوابة الشروق
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والد الإيرانية الراحلة مهسا أميني يؤكد منعه من الحصول على سجلات وفاتها

(د ب أ)
نشر في: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 11:10 م | آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 11:10 م
قال أمجد أميني والد مهسا أميني التي توفيت أثناء احتجاز الشرطة لها أنه لم يحصل حتى الآن على السجلات الرسمية الخاصة بالقضية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أمجد أميني قوله "لم يقدم لي أي شخص إجابة عن موت ابنتي".

وقال إن السلطات المسؤولة "وكذلك الطب الشرعي لا يسمحون لي برؤية الملفات".

وأضاف أمجد أن السلطات طلبت منه أن يتحلى بالصبر.

وقدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدا لأمجد أميني بإجراء تحقيق في وفاة ابنته "ولكن حتى الآن لم يحدث أى شىء ".

وطالب محامو أميني بالوصول إلى الملفات وتسجيلات الفيديو الخاصة بالشرطة من القضاء.

وتوفيت مهسا أميني في المستشفى يوم 16 سبتمبر بعدما تعرضت لغيبوبة إلا أن سبب وفاتها لا يزال غير معروف.

وقد اعتقلتها شرطة الأخلاق أثناء قيامها بزيارة لطهران الشهر الماضي بسبب ظهور جزء من شعرها أسفل الحجاب، وهو ما يعد انتهاكا لقواعد ملابس المرأة في إيران.

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