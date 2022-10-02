الولايات المتحدة وتركيا تدينان ضم روسيا للأراضي الأوكرانية وتؤكدان دعمهما كييف

أدان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، والمتحدث باسم الرئاسة التركية وكبير المستشارين الرئاسيين إبراهيم كالين، اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول بتركيا، ضم روسيا للأراضي الأوكرانية "بشكل غير شرعي"، مؤكدَين دعم بلادهما المستمر لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن سوليفان عبَّر عن تقديره لجهود تركيا في تحسين الأمن الغذائي العالمي من خلال المساعدة في تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، بالإضافة إلى جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين، بجانب مواطنين أمريكيين اثنين تحتجزهما روسيا.

وناقش سوليفان وكالين أيضًا قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك دعمهما لمفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، وأهمية الحوار والدبلوماسية لحل أي خلافات في شرق البحر المتوسط، وتطورات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.