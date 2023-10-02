الرئيس السيسي يشكر وزير الري: لم يعتد أن يرى أكاذيب

روى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جانبا من كواليس تعيين الدكتور هاني سويلم وزيرا للموارد المائية والري.

وقال الرئيس خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: «الدكتور هاني كان شغال أستاذ جامعة في ألمانيا.. ولما قلتله تيجي تشتغل معانا.. قالي أجي.. قلتله هتتعرض لكتير من الحاجات اللي موجودة في صر فتحمل ما يحدث لك".

وأضاف مخاطبا وزير الري: «أنا بشكرك أمام الشعب المصري بأكمله.. أنا عارف إن اللي اشتغل في دول وعلّم في جامعات متقدمة بيبقى مش متعود يرى أكاذيب وجهل أحيانا.. فتحمل ده، دي بلدنا ومحتاجة إننا نشتغل علشانها».

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.