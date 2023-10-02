تمثال يعلق مباراة اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

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أثار فريق اتحاد جدة، أزمة، عطلت انطلاقة مباراته أمام سباهان أصفهان، اليوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا.

رفض لاعبو اتحاد جدة ، الدخول إلى ملعب نقش جهان لخوض مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، بسبب تواجد تمثال لـ قاسم سليماني في أرضية الملعب.

وأبلغ لاعبو الاتحاد مراقب المباراة بعدم خوضهم مواجهة أصفهان إلا بعد إزالة تمثال قاسم سليماني، القائد العسكري السابق، في الحرس الثوري الإيراني، من أرضية الملعب.

واعترض الفريق السعودي على وضع التمثال، في واجهة النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم الإثنين، ولكن تم تأجيل انطلاق المباراة لحين حل هذه الأزمة.