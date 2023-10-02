رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني تطالب بزيادة عدد جنود بلادها في كفور

طالبت رئيسة لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني ماري-اجنيس شتراك-تسيمرمان، بزيادة عدد الجنود الألمان في بعثة السلام "كفور" التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في كوسوفو، وذلك بسبب التوترات الحالية بين كوسوفو وصربيا.



وفي تصريحات لشبكة التحرير "دويتشلاند" الصادرة، اليوم الإثنين، قالت السياسية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر: "وفقا للتفويض، يبلغ الحد الأقصى للأفراد (المشاركين في البعثة) 400 جندي".



وأشارت إلى أن عدد الجنود الألمان الموجودين ضمن قوات "كفور" يبلغ 85 جنديا حاليا، مردفة: "ثمة إمكانية لرفع هذا العدد بشكل ملحوظ دون الحاجة إلى تعديل التفويض".



وأضافت شتراك-تسيمرمان أن اللجنة تتلقى تقارير بشكل منتظم عن وضع الأمور، وقالت:" في حال أصبح الأمر ضروريا، فإننا سننقل المزيد (من الجنود) إلى هناك".



وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أمس الأحد بالفعل أنها ستزيد عدد قواتها في قوات "كفور" بمقدار 200 جندي ليصل إلى 600 جندي.



وكانت التوترات الجديدة بين بلجراد وبرشتينا تصاعدت مطلع الأسبوع الماضي، ووصلت إلى ذروتها يوم الأحد قبل الماضي عندما قامت وحدة كوماندوز صربية تتكون من 30 رجلا مدججين بالأسلحة بعبور الحدود من صربيا لدخول قرية بانيسكا القريبة من ميتروفيتشا شمال كوسوفو.



واشتبكوا في معركة بالأسلحة النارية مع شرطة كوسوفو، ما أصرف عن مقتل ثلاثة مهاجمين صربيين وشرطي كوسوفي.



يذكر أن إقليم كوسوفو الذي يكاد يكون سكانه حاليا من الألبان فقط كان انفصل عن صربيا في عام 1999 بدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأعلن استقلاله في عام 2008.



واعترفت أكثر من 100 دولة من بينها ألمانيا باستقلال كوسوفو، وفي المقابل تطالب صربيا باسترداد الإقليم مرة أخرى.