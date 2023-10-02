ميدفيديف يتأهل لنصف نهائي بطولة الصين

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بلغ الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالميا، نصف نهائي دورة الصين المفتوحة للتنس، بفوزه على الفرنسي أوجو أومبير، بواقع (6-4 و3-6 و6-1)، اليوم الإثنين في بكين.

وشهدت المجموعة الأولى الغنية بالأخطاء، كسر إرسال اللاعبين 5 مرات، قبل أن يتسق اللعب في الثانية التي حسمها الفرنسي البالغ 25 عاما والمصنف 36 عالمياً، بعد خطأين مزدوجين تواليا من الروسي.

وفي المجموعة الثالثة الحاسمة، كسر ميدفيديف إرسال خصمه مرتين بسرعة، لينهي المباراة على إرساله.

ويلتقي ميدفيديف مع الألماني ألكسندر زفيريف العاشر أو التشيلي نيكولاس خارّي.

ومن المقرّر أن يلعب لاحقا، الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف الثاني عالمي مع النروجي كاسبر رود مساء الإثنين.

وفي آخر مباريات ربع النهائي، يلاقي الإيطالي يانيك سينر المصنف سادسا، البلغاري المخضرم جريجور ديميتروف.

ويغيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، عن الدورات الصينية لهذا الموسم.

وفي دورة السيدات للـ1000، تفوّقت البولندية إيجا شفيونتيك الثانية عالميا، على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو بمجموعتين نظيفتين (6-4 و6-4)، لتلاقي في الدور الثاني الفرنسية من أصل روسي فارفارا جراتشيفا.

وتأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة والمتوجة في نينجبو باللقب الخامس في مسيرتها، بعد تغلبها على الأمريكية أشلي كروجر (6-3 و6-4)، لتلاقي في الدور الثاني الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وتقام دورة بكين للمرة الأولى منذ عام 2019 بعد أن أنهت البلاد سياساتها الانعزالية للتخلص من تداعيات فيروس كورونا.