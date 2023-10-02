السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم.

وجاء ذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة، مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة لتكثيف كل الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.

وشدد غطاس، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

كما أكد أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

وتناشد محافظة البحيرة، المواطنين المتقدمين من واضعي اليد لتقنين أوضاعهم الالتزام بسداد كل مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب.

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