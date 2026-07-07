«فيفا» يدين جماهير الأرجنتين قبل ساعة من مواجهة مصر في كأس العالم

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واقعة العنصرية التي شهدتها مدرجات مباراة الأرجنتين وكاب فيردي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وفاز منتخب الأرجنتين على كاب فيردي بنتيجة 3-2 يوم السبت الماضي، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.

وتعرض صانع المحتوى «سبيد» لهتافات عنصرية ومضايقات من جماهير الأرجنيتن، خلال المباراة التي شهدت أوقاتًا إضافية.

وكتب «فيفا» في بيان رسمي: «يدين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشدة العنصرية والكراهية والتمييز بكافة أشكالها، لا مكان لهذه الأفعال في كرة القدم، ولا في كأس العالم، ولا في أي مكان في المجتمع».

وأضاف: «أُبلغ الفيفا بحادثة تورط فيها أحد المشجعين ​في ملعب ميامي خلال مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر في 3 يوليو 2026، وباشر على الفور تحقيقًا في الحادثة».

واختتم: «كأس العالم لكرة القدم احتفال بالوحدة والتنوع والاحترام، فهو يجمع بين الناس والثقافات والمجتمعات من جميع أنحاء العالم، وأي شخص يتصرف بطريقة تقوض هذه القيم غير مرحب به في رياضتنا».

وتلعب الأرجنتين مساء اليوم، الثلاثاء، مع المنتخب الوطني المصري، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم، على ملعب مرسيدس بنز في أمريكا.