رئيس القابضة للشرب يتفقد أجنحة المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات





محمد علاء

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أجنحة المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات إكسبو 2023، الذي ينعقد في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، بمشاركة وزارات: الإسكان والمرافق، والتعاون الدولي، والبيئة، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربي.



ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها: السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإدارة المخلفات في مصر بالإضافة إلى أكثر من 40 شركة ألمانية.

وتشارك أكثر من 40 شركة ألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، وأكثر من 2000 زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذوو سمعة دولية متميزة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات من البلدان الأجنبية والمنطقة العربية، بحسب بيان للشركة القابضة للمياه.

ونوّه بأن المعرض والمؤتمر يعدان منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، خاصة مع مشاركة شركات أوروبية متخصصة في قطاعات المياه وإدارة المخلفات.