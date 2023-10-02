الرئيس السيسي: إرادة المصريين باعث أساسي لاستكمال الحلم في بناء الدولة العصرية

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إرادة المصريين كانت ولا تزال هي المحرك الرئيسي والباعث الأساسي لاستكمال الحلم في بناء الدولة العصرية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع، اليوم الاثنين.

وأضاف أن الدولة على أعتاب الجمهورية الجديدة، تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة وبنائها على أسس الحداثة والديمقراطية.

واختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته التي عقدت على مدار ثلاثة أيام، وشهدت استعراض إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.