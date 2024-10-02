قال وزير البيئة اللبناني ورئيس لجنة خطة الطوارئ والكوارث ناصر ياسين، إنّ لبنان يستضيف أكثر من 1.5 لاجئ سوري.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ أكثر من 167 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في الأيام الماضية بعد الاعتداء على الضاحية الجنوبية، موضحًا أن هناك عددًا من الأسر تخرج بطرق غير رسمية لتفادي دفع الرسوم.

وأشار إلى فتح مراكز الإيواء بشكل منتظم لاستقبال النازحين جراء العدوان الإسرائيلي، موضحًا أن المدارس مكتظة ببيروت والأمر في كذلك جبل لبنان الجنوبي.

وتابع: «ندرس خيارات الإيواء المتاحة وإمكانية تحويل المنشآت الرياضية إلى مراكز نزوح.. لا أقصد خيام، لكن القاعات الموجودة قد يتم تحويلها إلى مراكز ووحدات للعائلات، وندرس خيارات المدن الكشفية في ظل استمرار القصف والغارات».

ومنذ 23 سبتمبر الجاري، تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.