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ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة الاحتلال في خان يونس إلى 43

وكالات
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 12:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 12:01 م

استُشهد 3 فلسطينيين اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة خداعة المدمرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب وكالة «وفا»، يأتي ذلك بعد ساعات من مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس، حيث استُشهد نحو 40 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب العشرات بجروح.

وأفادت المصادر الطبية بأن الطواقم انتشلت جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، وذلك بعد قصف جوي مكثف وتوغل بري لقوات الاحتلال استهدف المناطق الجنوبية الشرقية من خان يونس، بما في ذلك أحياء: معن، وقيزان والنجار، والمنارة.

ويشهد قطاع غزة تصعيدًا عنيفًا من قوات الاحتلال، مُخلّفًا أعدادًا متزايدة من الشهداء والجرحى، وسط تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية في المناطق المستهدفة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,638 مواطنا، وإصابة 96,460 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.


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