 انتشال جثة طفل مجهول الهوية من مياه ترعة في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انتشال جثة طفل مجهول الهوية من مياه ترعة في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 10:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 10:50 ص

استقبل مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، جثة طفل مجهولة الهوية؛ عثر عليه في مياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبرى الشباب بقرية الجعفرية بمركز أبو حماد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة الهوية في مياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبري الشباب بقرية الجعفرية بمركز أبو حماد.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهري وتبين أن الجثة لشخص لذكر في الخامسة عشر من العمر، مجهول الهوية.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة طالبت بإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها، وطلبت تحريات المباحث.

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