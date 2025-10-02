اتهم الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، الدول الغربية بمحاولة فرض هيمنتها المطلقة على الآخرين، مؤكدا أن "أي قرار أحادي في العالم لا يراعي مصلحة الآخرين غير ممكن".

وشدد بوتين على أن جميع محاولات إملاء ما يجب على الدول الأخرى فعله باءت بالفشل، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العالم يواجه العديد من المخاطر ووقت الإملاءات انتهى.

وأضاف: "في نهاية القرن 20، وصلت قوة الولايات المتحدة وحلفائها إلى ذروتها، لكن لا توجد ولن توجد قوة قادرة على السيطرة على العالم".

وقال بوتين إن روسيا كانت مستعدة للعمل المشترك مع الشركاء الغربيين، لكنهم أظهروا عدم الاستعداد للتخلي عن الصور النمطية.

وتابع: "روسيا أعلنت مرتين استعدادها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقوبلت بالرفض. وحققنا رقما قياسيا من حيث عدد العقوبات المفروضة ضدها، لكن كل هذه الجهود باءت بالفشل".

وقال بوتين: "الأسطورة التي يرددها السياسيون الأوروبيون حول احتمال نشوب حرب مع روسيا هي هراء"، مضيفا: "نراقب عن كثب عسكرة أوروبا وهذا أمر يتعلق بأمننا. إذا أراد أحد التنافس مع روسيا عسكريا فليحاول. وسنرد بشكل ساحق على أي تهديدات لبلدنا".

وشدد بوتين على ضرورة "ألا تستفز الدول الأوربية روسيا لأن النتائج لن تكون جيدة بالنسبة لهم"، مؤكدا أنه "لا يمكن هزيمة روسيا استراتيجيا".