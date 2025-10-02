رئيس وزراء السويد يناقش مع زيلينسكي مسألة مقاتلات جريبن

قال رئيس وزراء السويد، أولف كريسترشون، اليوم الخميس، إنه ناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسألة اهتمام كييف بمقاتلات شركة "ساب" السويدية من طراز "جاس جريبن" خلال اجتماع لزعماء أوروبيين في كوبنهاجن.

وأضاف كريسترشون، خلال منشور عبر منصة "إكس": "ناقشنا التعاون المستمر في تطوير الدفاع المستقبلي لأوكرانيا، بما في ذلك الدفاع الجوي، واهتمام أوكرانيا بمقاتلات جريبن".

وتبحث السويد ما إذا كانت سترسل طائرات مقاتلة من طراز جريبن إلى أوكرانيا، ولم تستبعد القيام بذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، افتتحت قمة المجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة الدانماركية كوبنهاجن، حيث ستبحث كيفية زيادة الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.

وفي كلمتها الافتتاحية للقمة، أكدت رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن أنه ينبغي جعل أوروبا قوية بشكل كاف على نحو يجعل إمكانية شنّ حرب عليها أمرا لا يمكن حتى التفكير فيه، واعتبرت أن روسيا تمثل تهديدا ليس فقط لأوكرانيا، بل ولأوروبا كلها ولن تتوقف إلا إذا أُجبرت على ذلك، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

والمجموعة السياسية الأوروبية هي تجمع لنحو 50 رئيس دولة وحكومة بأوروبا، وقادة دول من خارج التكتل مثل المملكة المتحدة ومولدوفا وأوكرانيا وسويسرا وجورجيا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

من جانبه، انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبيل القمة، المقترحات الموضوعة على طاولة البحث التي اعتبرها مؤيدة للحرب، متهما القادة الأوروبيين بأنهم يريدون تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وتمويل شحنات الأسلحة، مؤكدا معارضته الحاسمة لذلك.

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى تنظيم صفوفهم "بالتنسيق الوثيق" مع حلف شمال الأطلسي "لزيادة الضغط" على الأسطول الشبح الروسي الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط بالالتفاف على العقوبات الغربية.

وأشار ماكرون إلى أن من شأن الضغط على "الأسطول الشبح" إضعاف قدرة موسكو على "تمويل مجهود الحرب"، واقترح "العمل في إطار تحالف الراغبين" الذي يضم دولا تدعم أوكرانيا عسكريا "بالتعاون الوثيق مع الناتو من أجل تحديد طريقة تعزيز فعالية هذا العمل المشترك إلى حده الأقصى".