الخارجية البحرينية تتابع وضع المواطنين المحتجزين في إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية البحرينية أنها تتابع باهتمام وضع المواطنين البحرينيين الذين ألقي القبض عليهم من أجهزة الأمن الإسرائيلية مع آخرين من دول مجلس التعاون بهدف الإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن، وقالت إن سفارة مملكة البحرين لدى تل أبيب تنسق مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الخميس.

كان نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشروا لقطات لصعود جنود إسرائيليين على متن بعض سفن أسطول الصمود، الذي يضم عددا من المواطنين البحريين، فيما أظهرت لقطات مباشرة آخرين يرتدون سترات نجاة وهم ينتظرون على ما يبدو وصول القوات الإسرائيلية.

ويقول المشاركون إنهم يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة التي أنهكتها الحرب، وإلى الاحتجاج على الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر.

وبحسب الناشطين، كان الأسطول المكون من أكثر من 40 قاربا آليا وشراعيا قد اقترب لمسافة تتراوح بين 70 و80 ميلا بحريا من غزة عندما بدأت العمليات الإسرائيلية.