اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس ورابطة باحثي الآثار المصرية القديمة

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الدكتور مارك لينر رئيس مؤسسة انشنت إيجيبت للأبحاث (رابطة باحثي الآثار المصرية القديمة) اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التبادل العلمي والثقافي والتعاون الأكاديمي بين الجانبين

شهد مراسم التوقيع الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار الدكتور ممدوح الدماطي عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق والمشرف على متحف الزعفران.

وتشمل الاتفاقية التدريب العملي لطلاب البكالوريوس والدبلوم والماجستير وأعضاء هيئة التدريس والتعاون في أعمال الحفائر والمشروعات البحثية المشتركة وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات والنشر العلمي المشترك إلى جانب الزيارات الميدانية

وعقب التوقيع قام الحضور بزيارة قصر الزعفران حيث أعربوا عن إعجابهم بجمال القصر وجودة أعمال الترميم التي أعادت إليه رونقه التاريخي.