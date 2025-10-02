 روما: إسرائيل تحتجز 22 إيطاليا من أسطول الصمود - بوابة الشروق
الخميس 2 أكتوبر 2025 4:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

روما: إسرائيل تحتجز 22 إيطاليا من أسطول الصمود

الأناضول
نشر في: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 4:22 م | آخر تحديث: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 4:22 م

أعلنت روما أن إسرائيل احتجزت 22 مواطنا إيطاليًا في هجومها على سفن "أسطول الصمود" العالمي، وذلك أثناء إبحارها بمهمة إنسانية لتوصيل مساعدات إغاثية للفلسطينيين المجوعين في قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية أنطونيو تاجاني في مجلس النواب، الخميس، للتعليق على الأوضاع في الشرق الأوسط وغزة و"أسطول الصمود".

وقال تاجاني: "يُحتجز حاليا 22 إيطاليا ونواصل متابعة الوضع، بناء على تعليماتي ستقدم القنصلية العامة (الإيطالية) في تل أبيب والقنصلية العامة في القدس الدعم لجميع المواطنين الإيطاليين في الميناء وفي إجراءات إعادتهم إلى الوطن".

وعقب كلمة تاجاني، انتقد زعيم تحالف الخضر واليسار المعارض أنجيلو بونيلي، الحكومة الإيطالية قائلا: "لم تتمكنوا حتى من إدانة هذه القرصنة في المياه الدولية".

ومساء الأربعاء، بدأ سلاح البحرية الإسرائيلي الهجوم على "أسطول الصمود" المتجه نحو قطاع غزة، حيث صعد جنود إسرائيليون على متن عدة سفن في محاولة للسيطرة عليها.

والخميس، أعلنت إسرائيل سيطرة جيشها على جميع قوارب "أسطول الصمود" أثناء إبحارها باتجاه قطاع غزة، باستثناء قارب واحد قالت "إنه بعيد".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك