الكويت تعلن احتجاز إسرائيل مواطنين لها بأسطول الصمود

أعلنت الكويت، الخميس، أن إسرائيل "احتجزت" عددا من مواطنيها المشاركين في أسطول الصمود العالمي بعد هجومها على سفن بالأسطول، مؤكدة أنها تعمل على "الإفراج عنهم في أقرب وقت".

وقال وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا لوكالة الأنباء الرسمية للبلاد: "نتابع عن كثب وباهتمام بالغ التطورات المتعلقة باحتجاز عدد من المواطنين الكويتيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي"، دون تحديد عددهم أو تفاصيل أخرى.

وأضاف: "نبذل جميع الجهود الممكنة لضمان سلامتهم وتأمين الإفراج عنهم في أقرب وقت".

وشدد على أن "الحفاظ على سلامة المواطنين الكويتيين أولوية أساسية والوزارة لن تدخر أي جهد في هذا الإطار".

ومساء الأربعاء، أعلن "أسطول الصمود"، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية، وأطلق نداء استغاثة بعد اعتراض بعض سفنه بالمياه الدولية، مؤكدا أن ذلك "جريمة حرب".

ولاحقا، قال الأسطول، فجر الخميس، إن 30 من سفنه تواصل الإبحار على بعد نحو 46 ميلا من غزة، رغم هجمات إسرائيلية مستمرة، بينها رش بمياه مضغوطة وتعمد اصطدام بسفن، ما يمثل "جريمة ضد الإنسانية".