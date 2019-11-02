 بالفيديو.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية

نور رشوان
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 3:25 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 3:25 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد اشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية بمحافظة البصرة، جنوب العراق.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن إصابة 120 متظاهرًا، إثر استخدام قوات الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.


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