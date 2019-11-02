سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد اشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية بمحافظة البصرة، جنوب العراق.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن إصابة 120 متظاهرًا، إثر استخدام قوات الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

