إصابة 3 فلسطينيين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على غزة

شنّت إسرائيل سلسلة غارات فجر السبت، على مواقع لحركة حماس والفصائل الأخرى في مناطق مختلفة في قطاع غزّة، ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيّين، بعد ساعات على إطلاق صواريخ من القطاع باتّجاه إسرائيل.

وقالت وزارة الصحّة التي تُديرها حماس في بيان: "أصيب ثلاثة مواطنين بجروح بين خطيرة ومتوسّطة، ونُقلوا إلى مستشفى ناصر بخان يونس جنوب القطاع".

وقال شهود عيان إنّ المصابين الثلاثة أصيبوا إثر غارة جوّية استهدفت موقعَ تدريبٍ عسكريّ لحماس في غرب خان يونس.

من جهته قال مصدر أمني في غزّة إنّ "قوّات الاحتلال شنّت عشرات الغارات الجوّية على مواقع للمقاومة الفلسطينيّة وأراض زراعيّة، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة وأضرار مادّية جسيمة في هذه المواقع وعدد من المباني المدنيّة القريبة منها".

وبحسب مصدر في الفصائل، فإنّ "المضادّات الأرضيّة التابعة للمقاومة قامت بالتصدّي لطائرات الاحتلال وأطلقت صليات من نيرانها تجاهه".