الجزائر: العائدات من البترول والغاز ترتفع 62% مقارنة بالعام الماضي

أعلنت الجزائر ارتفاع عائداتها من المحروقات بـ62% مقارنة بالعام الماضي لتحقق 24 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، خلال تقديمه عرضا لميزانية وزارته أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري"، اليوم الثلاثاء، أن انتعاش الاقتصاد العالمي أدى لزيادة الطلب على الطاقة خاصة الغاز الطبيعي الذي سجلت أسعاره ارتفاعا ملحوظا، مشيرًا إلى أن أسعار النفط عرفت أيضا منحنا تصاعديا متجاوزة 80 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 2018.

وأضاف عرقاب، أن عائدات المحروقات ارتفعت إلى 24 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، أي ما يعادل نسبة 62%، بعدما سجلت 9 مليارات دولار فقط خلال العام الماضي.

وأرجع الوزير الجزائري سبب ارتفاع هذه العائدات إلى زيادة صادرات المحروقات بنسبة 22%، لتبلغ 72 مليون طن نفط، مدعومة بتضاعف الصادرات من الغاز بـ94%، وتخطي 30 مليار متر مكعب خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021، مقابل 16 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وكذلك تسجيل ارتفاع كبير بأسعار النفط بمعدل 69 دولارا للبرميل مقابل 41 دولار للسنة الماضي، بفارق 28 دولارا.

وتابع عرقاب، قائلا إن قطاع الطاقة الجزائرية سجل ارتفاعا للمنتجات المنجمية كالفوسفات بزيادة 80% لأول مرة، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة الكهربائية زاد بنسبة 8.8% مقارنة بالعام الماضي.