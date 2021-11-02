حل أزمة توقف حركة القطارات بين لندن وجلاسكو مع استمرار تأجيل بعض الرحلات

رغم حل أزمة توقف حركة القطارات بين العاصمة البريطانية لندن ومدينة جلاسكو باسكتلندا، إلا أن هناك بعض المعاناة من التأخير في مواعيد القطارات، اليوم الاثنين، بعد أن تسبب سقوط شجرة كبيرة، أمس ، في اضطرابات خاصة للمسافرين إلى جلاسكو لحضور مؤتمر تغير المناخ.

وذكرت شركة شبكة قطارات بريطانيا في بيان -نقلته صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية- أن القطارات عادت لحركتها المعتادة منذ صباح اليوم من وإلى محطة يوستن بعد أن عمل المهندسون طوال الليل لإصلاح أسلاك الكهرباء التي دمرها سقوط الشجرة بفعل الرياح القوية.

وأضاف البيان أنه "مازال هناك بعض التأخيرات المتبقية بينما نستمر في محاولة استئناف جدول الرحلات المعتاد".