الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية على هامش القمة العربية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الأمير الحسين بن عبدالله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية في الجزائر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه جلالة الملك عبدالله بن الحسين، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، خاصةً في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

من جانبه، نقل الأمير الحسين بن عبدالله إلى الرئيس تحيات أخيه العاهل الأردني، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، ومشيداً في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.