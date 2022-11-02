رئيس جامعة الإسكندرية والسفير الإيطالي يناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية والجامعات الإيطالية.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وماريو دى باسكوالى قنصل إيطاليا الفخرى بالإسكندرية، وماريا لاروتشا مستشار السفارة الإيطالية، وعمداء كليات الهندسة والعلوم وطب الأسنان والفنون الجميلة والتمريض ومعهد الدراسات العليا والبحوث، ومسئولى مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

أكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى حرص الجامعة على التعاون مع الجامعات الإيطالية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال المشروعات العلمية والثقافية والدرجات الأكاديمية المشتركة والمزدوجة فى التخصصات المختلفة، وذلك في إطار سعي جامعة الإسكندرية المستمر لإنشاء شراكات ودرجات علمية مع الجامعات العالمية المرموقة.

وأشار السفير الإيطالي إلى إمكانية البدء في إنشاء برنامج لتدريس اللغة والثقافة الإيطالية بكلية الآداب بما يسهم في نشر ثقافة البلدين.

كما أعرب السفير عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر الصلة مع الجامعات المصرية ولاسيما جامعة الإسكندرية بموقعها الفريد وتاريخها العريق، ولفت إلى إمكانية تفعيل التعاون للعديد من البرامج الأكاديمية اعتباراً من العام الأكاديمي القادم، وعقد اجتماعات لاحقة لبحث تنفيذ اقتراحات التعاون المشترك.

وتم خلال اللقاء استعراض اتفاقيات التعاون الموقعة بين جامعة الإسكندرية والجامعات الإيطالية فى كاتانيا وروما وميلانو ونابولى وكارارا وسبل تعزيز التعاون من خلال هذه الاتفاقيات، وكذلك الاتفاقيات التي تحت التوقيع وعددها 8، بما يعزز التعاون الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية والجامعات الإيطالية، الذي يمكن أن يمتد لإحياء بعض المشروعات ذات الإرث الحضاري المصري الروماني اليوناني من خلال التعاون بين الجهات الأكاديمية والحكومية.