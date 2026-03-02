الهند وكندا توافقان على تعزيز الشراكة الاقتصادية في خطوة لاستعادة العلاقات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفقت كندا والهند، اليوم الاثنين، على تعزيز شراكتهما الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعميق الروابط بعد عامين من توتر العلاقة.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عقب محادثات مع نظيره الكندي مارك كارني، إن البلدين سوف ينتهيان من إقامة "شراكة اقتصادية شاملة " التي من المتوقع أن تزيد التجارة الثنائية إلى 50 مليار دولار بحلول 2030.

وبدأت الهند وكندا، العام الماضي، العمل على دفع المفاوضات قدما بشأن اتفاقية تجارية طال انتظارها، حيث تحرك كارني لإعادة التعامل مع نيودلهي واستعادة القنوات الدبلوماسية وتحقيق استقرار العلاقات بين البلدين.

وقال كارني، إن الجانبين يهدفان إلى الانتهاء من الاتفاق بحلول نهاية العام.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "ليس هذا مجرد إحياء للعلاقة، أنه توسيع لشراكة ثمينة ذات طموح وتركيز ورؤية جديدة".

وعقب محادثات اليوم الاثنين، قال مودي، إن الهند وكندا وقعتا اتفاقا نوويا سوف تمد كندا بموجبه الهند باليورانيوم.

وتدهورت العلاقات بعدما أعلنت السلطات الكندية أن الهند متورطة في مقتل ناشط كندي، من السيخ، قرب فانكوفر في يونيو 2023.

وهو ما نفته نيودلهي بشدة واتهمت حكومة رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو بإيواء متطرفين سيخ من حركة خاليستان.

وتهدف الحركة المحظورة في الهند إلى إنشاء وطن مستقل للسيخ.

وشهدت العلاقات تحسنا العام الماضي في يونيو عندما دعا كارني مودي إلى قمة مجموعة السبع في ألبرتا.