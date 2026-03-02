سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إيران الاثنين، مقتل 27 مدنيا بمحافظة أذربيجان الشرقية وحدها، من جراء الغارات التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ فجر السبت.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الهلال الأحمر الإيراني ارتفاع حصيلة القتلى إلى 555 شخصا جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية منذ فجر السبت، دون ذكر التوزيع الجغرافي للضحايا.

ووفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أدلى المدير العام لإدارة الكوارث في محافظة أذربيجان الشرقية مجيد فرشي، الاثنين، بمعلومات حول الهجمات.

وقال فرشي: "في اليومين الماضيين، لقي 27 مدنيا حتفهم في هجمات نُفذت في مواقع متفرقة في مناطق تبريز وسراب ومراغة وشباشتر (في المحافظة)".

وأشار المسئول الإيراني إلى أن 15 منهم لقوا حتفهم في هجوم، الأحد، على مراغة.

وتأتي الهجمات على أذربيجان الشرقية (شمال غرب) في إطار هجوم إسرائيلي أمريكي متواصل ضد إيران منذ فجر السبت، أودى بحياة مئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل ومواقع وقواعد أمريكية في دول خليجية.



