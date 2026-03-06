ديبالا يخضع لعملية جراحية في الركبة لإنهاء مسلسل الإصابات

يخضع باولو ديبالا، نجم فريق روما الإيطالي لكرة القدم، لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليسرى المصابة، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية اليوم الجمعة.

ووفقا لمصادر إيطالية، من بينها مراسل سكاي سبورت في روما، أنجيلو مانجيانتي، يخضع ديبالا، لعملية جراحية استكشافية بالمنظار في ركبته اليسرى.

ولم يشارك اللاعب الأرجنتيني في أي مباراة رسمية منذ نهاية يناير الماضي، حيث غاب عن أربع من آخر خمس مباريات بسبب معاناته من مشاكل في ركبته اليسرى.

وعاد ديبالا إلى تشكيلة روما أمام يوفنتوس يوم الأحد الماضي، لكنه قضى المباراة بأكملها على مقاعد البدلاء، قبل أن يتعرض لانتكاسة أخرى بتعرضه لإصابة جديدة خلال التدريبات أمس الخميس.

وبحسب التقارير، وصل ديبالا إلى فيلا ستيوارد في العاصمة الإيطالية روما صباح اليوم، وبالاتفاق مع النادي، قرر الخضوع للعملية الجراحية التي أجراها البروفيسور بييرو باولو مارياني.

يشار إلى أن عقد ديبالا مع روما سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري، علما بأن اللاعب سجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى لزملائه في 22 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.