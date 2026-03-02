لاريجاني: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الاثنين، إن إيران "لن تتفاوض مع الولايات المتحدة".

ونفى لاريجاني في منشور على منصة "إكس" التقارير التي تفيد بأن مسئولين إيرانيين سعوا إلى بدء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية الأسبوع.

ويوم السبت، وجه لاريجاني، تهديدا شديد اللهجة إلى كل من إسرائيل والولايات المتحدة، متوعدا بتلقينهما درسا لا ينسى.

وقال لاريجاني في تغريدة على منصة "إكس": "سيلقن الجنود البواسل والأمة الإيرانية العظيمة الغزاة الدوليين درسا لا يُنسى".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم السبت، أعنف الهجمات على إيران منذ عقود، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، وإغراق سفن حربية إيرانية، وضرب أكثر من 1000 هدف حتى الآن.