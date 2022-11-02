مخترع مشارك بقمة المناخ: ابتكرنا سيارة تدوير مخلفات تدار بتطبيق ذكي

كشف ماجد محمود الحلفاوي، صاحب أحد المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء، والمشارك في قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ، فكرة ابتكاره لسيارة تدوير المخلفات صديقة البيئة أطلق عليها اسم "اكبسني"، قائلًا: "المشروع هو شبيه لمصنع متنقل داخل شاحنة نصف نقل، وتلك السيارة تعمل من خلال ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المكبس المتنقل المدمج بها.

وقال ماجد محمود الحلفاوي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن السيارة تهدف لحل مشكلة تراكم القمامة من خلال كبس البلاستيك، مشيرًا إلى أن سيارة تدوير المخلفات صديقة البيئة وتعمل من خلال تطبيق ذكي للتواصل بشكل أكبر مع المصانع التي لديها مخزونًا من البلاستيك، لافتًا إلى أن السيارة تنقل حتى 4 طن من البلاستيك المكبوس وهي الحمولة التي تحتاج 8 سيارات لنقلها.

وتابع: السيارة الذكية سوف توفر الكثير من الجهد على جامعي القمامة والمخلفات لإعادة تدويرها بشكل سريع، لافتًا إلى تكلفة السيارة مليون ونصف شامل ثمن السياراة والمعدات، موضحًا أن تلك التكلفة قد تحتاج إلى تعديل بعد تحرير صرف الدولار.