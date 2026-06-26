إلغاء مسيرة الفخر في باريس بسبب موجة حر تجتاح فرنسا

تم إلغاء مسيرة الفخر في باريس، التي كان من المقرر تنظيمها غدا السبت بسبب موجة الحر المستمرة، طبقا لما ذكره المنظمون اليوم الجمعة.

وأضاف المنظمون أنهم يتطلعون لإعادة جدولة فعالية مجتمع الميم لتقام في سبتمبر. وذكر منظمون أن حوالي 500 ألف شخص شاركوا في مسيرة الفخر العام الماضي.

وكانت شرطة باريس قد طلبت سابقا بإلغاء الفعاليات واسعة النطاق، محذرة من أنها ستفرض حظرا عليها، حال عدم القيام بذلك.

وقالت الشرطة إن خدمات الطوارئ ومنشآت الرعاية الصحية مكتظة بالفعل، وأن وجود مئات الآلاف من الأشخاص سيشكل خطرا.

ولتفادي وضع ضغط آخر على خدمات الصحة، أوصى وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز أيضا مديري الشرطة المحليين بحظر بيع واستهلاك الكحول في الأماكن العامة-باستثناء المناطق الخارجية للمقاهي أو المطاعم.

ووجد تقييم سريع لظروف الحر والرطوبة الشديدة في معظم شمال وغرب ووسط أوروبا أنها كانت موجة الحر الأشد التي تم تسجيلها على الإطلاق في جميع أنحاء المنطقة، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

كان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد حذر أمس الأول الأربعاء من أن حوالي 500 ألف شخص يموتون كل عام في جميع أنحاء العالم لأسباب تتعلق بالحرارة.