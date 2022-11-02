رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يقرر بشكل نهائي حضور قمة المناخ في مصر

قرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بشكل نهائي حضور قمة تغير المناخ «COP 27» في مصر، بحسب ما أفادته فضائية «بي بي سي عربي»، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وقبل نحو أسبوع على انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب27» في شرم الشيخ، أكد عدد من قادة العالم والمسؤولين في الأمم المتحدة والنشطاء في مجال المناخ حضورهم المؤتمر الذي ينطلق يوم 11 نوفمبر حتى 18 من الشهر ذاته.

وأكد البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ (كوب 27) في 11 نوفمبر المقبل، حيث سيدعو العالم للتحرك «في هذا العقد الحاسم»، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج، قد كشف لأول مرة عن زيارة بايدن، لمصر خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن بايدن سيستغل كوب 27؛ للبناء على العمل المهم الذي قامت به الولايات المتحدة، لتعزيز مكافحة تغير المناخ العالمي، ومساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر على التحلي بالمرونة في مواجهة تأثيرات المناخ.

كما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عزمها المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء تصريحات صادرة عن مجلس الوزراء الإيطالي، جاء فيها: «سوف تتوجه ميلوني إلى شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر، حيث ستشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات في كوب 27 التي ترأسها مصر هذا العام، في أول رحلة خارجية لها منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في 21 أكتوبر الجاري».

من جهته، أكد السفير الفرنسي في القاهرة مارك باريتي، أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر قمة المناخ»، كما أعلنت الحكومة الألمانية عن مشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس، في قمة المناخ بشرم الشيخ.